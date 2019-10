Der plötzliche Tod von Alphonso Williams (✝57) hat seine Wegbegleiter schmerzhaft getroffen. Am Sonntag bestätigte die Familie des Sängers, dass er den wochenlangen Kampf gegen Krebs verloren hat. Ein schwerer Verlust, der neben seinen Angehörigen und Fans auch Kollegen und Freunde des Strahlemanns von DSDS 2017 tief erschüttert: Im Netz nehmen seine Promi Big Brother-Mitstreiter und andere Stars rührend Abschied von Alphonso.

Mit Silvia Wollny (54) zog der 57-Jährige vor über einem Jahr ins Finale des Reality-Formats ein und belegte schließlich den dritten Platz. Show-Siegerin Silvia erinnert nun mit einem Foto auf Instagram an ihren Alphonso, der auf dem Bild mit ihr und Container-Buddy Johannes Haller (31) um die Wetter strahlt. "Du warst einer von zwölf, der sein Wort gehalten hat. [...] Ich bedanke mich bei dir für alles und vor allem, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist und bleibst immer mein Alonso Alphonso", schrieb sie dazu. Johannes verabschiedet sich in einer Story von seinem Kumpel, mit dem ihn seit der Container-Zeit eine enge Freundschaft verband: "Er wird für mich immer der 'geilste Typ' sein, den ich je kennenlernen durfte! Er war ein großartiger Entertainer, Sänger und ein warmherziger und fürsorglicher Familienvater! Alphonso, ich werde dich nie vergessen."

Auch Katja Krasavice (23) verbrachte einige Tage mit dem Musiker im Promi-BB-Haus. "Ich kann es nicht glauben und zittere am ganzen Körper. Alphonso, ich habe dich als immer positiven und lieben Menschen kennengelernt und werde dich so in Erinnerung behalten", versucht sie ihren Schock in Worte zu fassen. Dazu postet die YouTuberin ein Bild, auf dem Alphonso sie in den Arm nimmt – im Container hatte er ihr in schwierigen Zeiten mit Rat und Tat beigestanden.

In ihrem Erinnerungsposting denkt Natascha Ochsenknecht (55) an einen lustigen Moment mit Alphonso zurück: Im vergangenen Jahr feierten die beiden Halloween – natürlich entsprechend verkleidet. "Letztes Jahr haben wir zur gleichen Zeit gelacht und gefeiert. Du warst eine tolle Persönlichkeit und hast den Raum zum Strahlen gebracht. [...] Mr. Blingbling, ich wünsche dir eine gute Reise und bitte bring den Himmel zum Glitzern", schreibt die Designerin dazu und wünscht, wie auch die anderen trauernden Promis, seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. Erschüttert kommentierten unter anderem Nico Schwanz (41), Jenny Elvers (47), Regina Halmich (42) und Vera Int-Veen (52) ihren Beitrag mit traurigen Emojis.

ActionPress / Klaus Schultes Alphonso William in Bad Peterstal-Griesbach

P.Hoffmann / WENN.com Johannes Haller und Alphonso Williams, Reality-Stars

Schürmann, Sascha Katja Krasavice, Erotik-YouTuberin

Getty Images Model Natascha Ochsenknecht beim Leipziger Opernball



