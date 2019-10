Was für ein liebevoller Geburtstagsgruß! Paola Maria (26) wurde am Sonntag 26 Jahre alt und ließ es sich nicht nehmen, mit ihren Liebsten in ihren Ehrentag reinzufeiern. Mit dabei war nicht nur ihr Ehemann Sascha Koslowski, sondern auch Dagi Bee (25). Doch eine persönliche Gratulation reichte der YouTuberin nicht aus, um ihrer guten Freundin ein tolles neues Lebensjahr zu wünschen. Sie widmete Paola außerdem einen niedlichen Beitrag im Netz!

Die 25-Jährige veröffentlichte auf Instagram eine Bilderreihe mit gemeinsamen Schnappschüssen von sich und Paola. "Sechs Jahre kennen wir uns nun und so viel verbindet uns miteinander, auch Dinge, die keiner im Internet von uns weiß", schrieb die Blondine und fand für ihre BFF nur positive Worte: Paola gehöre zu den ehrlichen, herzlichen und liebsten Menschen, die sie kenne. Die Reaktion der Mami ließ nicht lange auf sich warten: "Oh Dati, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für den schönen Abend", kommentierte die Beauty den Post.

Die beiden Frauen verbindet eine besonders intime Freundschaft. Dagi gehörte zu den ersten die von Paolas Schwangerschaft erfahren hatte – die Ex von LionT (26) wich an der Seite der Brünetten, als diese auf Dagis Junggesellinnenabschied im Sommer 2018 einen Schwangerschaftstest gemacht hatte.

Dagi Bee und Paola Maria

Dagi Bee und Paola Maria

Dagi Bee und Paola Maria, 2018

