Sido (38) sorgt für einen echten Aufreger bei The Voice of Germany! Seit dem 12. September sitzt der erfolgreiche Rapper in der Castingshow auf einem der Drehstühle. In den Blind-Auditions sammelte der "Bilder im Kopf"-Interpret 20 Talente für sein Team. Am Sonntag fanden nun die ersten Battles statt – und dort kam es zu einer echten Premiere: Sido war so unzufrieden mit seinen Kandidaten, dass er keinen der beiden weiterhin dabei haben wollte!

Für ihr großes Duell bekamen Tyrone Frank und Janet Gizaw von dem Sprechkünstler genau eine Aufgabe gestellt: Sie sollten den Rihanna-Hit "What's My Name" für ihre Performance vorbereiten. Wirklich zufrieden waren die beiden Newcomer damit nicht, studierten die Zeilen jedoch trotzdem fleißig ein. Von ihrer finalen Darbietung war Coach Sido dann aber gar nicht begeistert: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ihr habt beide ernsthaft keine Chance in der Show!", erklärte der 38-Jährige – und schockierte anschließend seine Kollegen Mark Forster (35), Alice Merton (26) und Rea Garvey (46) total: "Ich nehme keinen von euch mit in die nächste Runde!"

Doch damit war die Hoffnung für Tyrone und Janet noch nicht endgültig gestorben: Mithilfe der "Steal Deals" konnten die übrigen Coaches einen der beiden retten – und tatsächlich: Rae ergatterte Tyrone als seinen Schützling, während Janet von Mark ausgewählt wurde. Doch bereits in der nächsten Runde musste die Sängerin den Steal-Platz räumen: Der "Au Revoir"-Interpret nahm stattdessen Judith in sein Team.

