Immer nur "Ex-Frau von": Charlotte Würdig will Namen ändern

Charlotte Würdig (46) plant, den Nachnamen ihres Ex-Mannes Sido (44) abzulegen. Darüber sprach sie in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "The Real Ex-Wives" mit Georgina Stumpf, die ebenfalls mit Sido zusammen war. Charlotte äußerte ihren Unmut darüber, dass sie in der Öffentlichkeit vor allem als "Ex-Frau von" wahrgenommen wird. Es sei weniger die Verbindung zu dem Rapper, die sie störe, sondern vielmehr, dass ihre eigene Identität damit so untergehe: "Man glaubt's kaum, aber ich habe echt 'nen Job", ärgerte sie sich. Sie habe drei Unternehmen gegründet und sei Mutter, doch das "weiß kein Schwein da draußen". Charlotte und der Rapper, bürgerlich Paul Würdig, waren zehn Jahre verheiratet und haben zwei Söhne.

Ihr Entschluss, ihren Namen ändern zu lassen, sei ein Schritt, sich von diesem Image zu lösen. "Sobald ich die Zeit habe, werde ich ins Rathaus gehen und meinen alten Namen zurückfordern", erklärte sie im Podcast. Mit dem neuen deutschen Namensrecht, das seit Mai 2025 gilt, ist es ihr möglich, flexibel zwischen dem ursprünglichen und einem Doppelnamen zu wählen. Für Charlotte steht fest, dass sie diesen Schritt bald umsetzen möchte. Der Gedanke, dass ihre Kinder dann einen anderen Nachnamen haben könnten, störe sie nicht mehr, nachdem ihr selbst ihre Apothekerin Mut zugesprochen hatte: "Familie macht doch nicht der Nachname." Ob Charlotte wieder ihren Mädchennamen "Engelhardt" annehmen wird oder einen der Doppelnamen "Engelhardt-Würdig" oder "Würdig-Engelhardt" wählt, konnte sie im Podcast noch nicht beantworten.

Charlotte Würdig hatte sich 2020 nach acht Jahren Ehe von Sido getrennt. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. Anschließend war Georgina Stumpf mit dem Rapper zusammen und sie bekamen eine Tochter. Nach der Trennung von Georgina und Sido zog Georgina bei Charlotte ein. Die beiden Frauen verbindet eine enge Freundschaft, über die sie nun auch in ihrem Podcast sprechen. Kürzlich enthüllten die beiden sogar, dass Charlotte die Nabelschnur von Georginas und Sidos Tochter durchtrennte, weil der Rapper nicht erreichbar war.

Anzeige Anzeige

Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf im Dezember 2024

Anzeige Anzeige