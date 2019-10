Trifft Superheld auf futuristischen Action-Epos? Gerade erst gab Warner Bros. bekannt, dass es tatsächlich einen vierten Teil der Filmreihe "Matrix" geben wird. Neben Keanu Reeves (55) tritt auch Carrie-Anne Moss ein weiteres Mal in ihre alte Rolle und wird Teil der Fortsetzung. Mehr Details zum Cast gab es seitens der Filmemacher bis dato aber noch nicht. Allerdings gilt nun ein bestimmter Schauspieler als heißer Anwärter für eine weitere Hauptrolle im Science-Fiction-Klassiker.

Laut Just Jared hat sich Lana Wachowski mit vielen Darstellern für die geheime Rolle getroffen. Lana führte die Regie der Trilogie und wird auch dieses Mal die Arbeit der Regisseurin und Autorin übernehmen. Yahya Abdul-Mateen II (33) scheint wohl als Spitzenreiter für die Besetzung hervorgegangen zu sein! Man kennt den Künstler vor allem als "Black Manta" aus Aquaman und auch neben Zac Efron (31) und Dwayne "The Rock" Johnson (47) konnte er sich einen Auftritt in Baywatch ergattern.

Auch mit Hinweisen zur Handlung halten sich die Beteiligten zur Zeit bedeckt. Die Produktion des Franchise soll allerdings schon nächstes Jahr beginnen. Ein genauer Kinostart ist aber noch nicht bekannt.

Everett Collection/ActionPress Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Getty Images Yahya Abdul-Mateen II im September 2019

Getty Images Yahya Abdul-Mateen II in New York

