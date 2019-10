Tallulah Willis (25) steht seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit. Als Tochter von Bruce Willis (64) und Demi Moore (56) musste die junge Schauspielerin schnell lernen, mit dem großen Blitzlichtgewitter umzugehen. Scheinbar fehlt es ihr an nichts im Leben – doch emotional hat der Promi-Spross mit einigen Dämonen zu kämpfen: Tallulah gesteht ihren Fans jetzt, dass sie sogar schon mehrfach an Suizid gedacht hat!

In einem Clip auf Instagram tanzt die 25-Jährige ausgelassen im Bikini. Doch der Schein trügt, wie sie in ihrem Post erklärt: "Als dieses Video gefilmt wurde, steckte ich seit drei Monaten in dem tiefsten Depri-Loch, das ich jemals hatte. Wir sind nicht immer das, was wir zeigen." Ihre ganze Geschichte wolle die Beauty mit ihrer Community noch nicht teilen, jedoch wolle sie für jeden da sein, dem es genauso geht. "Ich kämpfe täglich – und für den Rest meines Lebens."

Ob diese schlimmen Gedanken auf ihre Vergangenheit zurückzuführen sind? Als Teenager litt Tallulah an einer Wahrnehmungsstörung ihres eigenen Körpers. Ausgelöst wurde diese damals durch öffentliches Mobbing. "Als ich 13 war, hatten mir Leute gesagt, wie hässlich ich sei, und fragten sich, wie zwei so schöne Schauspieler so grässliche Trollkinder in die Welt setzen konnten", erzählte die Schwester von Rumer (31) und Scout LaRue Willis in einem früheren Interview.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Rumer, Bruce und Tallulah Willis im Juni 2007

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

Instagram / buuski Bruce Willis' Töchter Rumer, Tallulah und Scout



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de