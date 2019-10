25 Jahre Altersunterschied sind für Michael Douglas (75) überhaupt kein Problem! Der Hollywood-Star und Catherine Zeta-Jones (50) sind ab kommendem November bereits seit 19 Jahren miteinander verheiratet – und noch immer glücklich. Ihre Liebe krönen mittlerweile zudem die zwei gemeinsamen Kinder Carys Zeta (16) und Dylan Michael Douglas (19). Michael wurde kürzlich jedoch gefragt, ob es ihm nicht doch manchmal etwas ausmacht, zweieinhalb Jahrzehnte älter zu sein, als seine Gattin. Aus zwei Gründen hat der "Basic Instinct"-Darsteller damit allerdings kein Problem!

Gerade erst wurde Catherine 50 Jahre alt, Michael ist 75, fühlt sich aber weiterhin wohl neben seiner Frau, wie er in der Ellen DeGeneres Show erklärte: "Ich hatte vor ungefähr acht oder neun Jahren Krebs, damals dachte ich über diese Dinge nach." Nachdem er seine Zungenkrebs-Erkrankung erfolgreich besiegt hatte, merkte er jedoch, dass seine Liebste ein wahrer Jungbrunnen für ihn sei: "Als ich wieder gesund wurde, fühlte ich mich richtig gut. Erstmal dadurch, weil ich eine jüngere Frau habe." Des Weiteren hat er mit Kirk Douglas einen 102 Jahre alten Vater, der noch immer volles Haar habe – dadurch komme sich der Kino-Star noch gar nicht so alt vor.

Und die kommenden Ehejahre will der US-Amerikaner in vollen Zügen genießen, zeigt sich aber auch dankbar, mit Mitte 70 noch so fit zu sein. Deswegen betrachte er sein Alter von nun an in 15-Jahres-Schritten: "Wenn ich dann noch fit im Kopf bin, bin ich 90 Jahre alt. Alles, was danach noch kommen könnte, wäre fantastisch", stellte er in Ellens (61) Show schließlich fest.

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im September 2019

Getty Images Michael und Kirk Douglas im November 2018

Getty Images Michael Douglas bei den Emmy Awards 2019

