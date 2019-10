Das ist mal 'ne krasse Hausnummer! Nach ihrer Teilnahme beim Kuppel-Format Der Bachelor hat sich Yeliz Koc (25) eine enorme Fanbase aufgebaut. Sie ist nicht nur auf vielen roten Teppichen unterwegs, auch auf Instagram ist sie erfolgreich vertreten. Mittlerweile freut sich die 25-Jährige über mehr als 300.000 Follower. Doch der Netz-Erfolg bringt auch Schattenseiten mit sich, wie Yeliz nun verrät.

In ihrer Instagram-Story plaudert die Freundin von Johannes Haller (31) gerne aus dem Nähkästchen. Regelmäßig veranstaltet sie sogar Frage- und Antwort-Runden, in denen sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch vor wenigen Tagen durften die User ihr Idol wieder ordentlich löchern. Ein Abonnent wollte von Yeliz wissen, ob schon einmal Fans vor ihrer Haustür gestanden hätten, um ein Foto zu machen. Und tatsächlich komme Yeliz des Öfteren in diese unangenehme Situation, von der sie nicht wirklich begeistert sei. "Ja, das geht natürlich nicht. Ich klingel ja auch nicht an Türen und frage nach einem Bild", stellt sie klar.

Neben Yeliz hatten auch schon Sarah (28) und Dominic Harrison (28) mit unerwünschten Besuchern zu kämpfen. Dem Paar hätten ebenfalls Fans vor der Wohnung aufgelauert, um einen Schnappschuss mit den YouTubern zu ergattern.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Star

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de