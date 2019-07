Die Harrisons starten ins Umzug-Abenteuer! Entspannung ist nach Sarahs (28) Rückkehr von ihrem Junggesellinnenabschied auf Rhodos erstmal nicht angesagt. Das nächste Großprojekt schon vor der Tür. Zwar hat Ehemann Dominic (28), dem das Model in wenigen Wochen bei einer rauschenden Fete zum zweiten Mal das Jawort geben wird, schon fleißig Kisten gepackt. Doch die müssen nun noch in die neue Bleibe transportiert werden. Im Netz verraten Domi und Sarah, warum sie sich von ihrem alten Zuhause verabschieden wollen.

In einem YouTube-Video, in dem sie zusammen mit Töchterchen Mia (1) und ihrem Liebsten vor der Kamera zu sehen ist, erklärt Sarah die Hintergründe für den Ortswechsel. "Wir wollten definitiv mehr Platz haben", so die Ex-Bachelor-Teilnehmerin. Doch die neue Wohnung biete ihnen auch mehr Privatsphäre. So hätten viele Fans die Adresse ihres alten Domizils gekannt und der eine oder andere habe auch mal an der Tür geklingelt. "Unser Balkon war ganz offen, jeder hat immer hochgewunken", erzählt die junge Mama von der Situation.

Zwar hätten sie auch Spaß an den Besuchen ihrer Community gehabt und stets zurückgewunken – dennoch sei die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen. Das neue Appartement präsentiert die kleine Familie nun voller Stolz in ihrem Clip.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia in Kroatien, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Dominic und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de