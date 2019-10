Emotionaler Abschied für Rafael van der Vaart (36)! Im November 2018 gab er bekannt, dass er seine aktive Karriere als Fußballspieler mit sofortiger Wirkung beenden wird. Nun kehrte der ehemalige HSV-Spieler ein letztes Mal auf dem Spielfeld zurück: Bei seinem Abschiedsspiel in Hamburg traten "Rafa’s All Stars" gegen "Rafa’s HSV Stars" an – sogar Sohnemann Damian (13) durfte für ein paar Minuten mit den Großen kicken.

"Ich finde keine Worte dafür", kommentierte Rafael ein Foto auf Facebook, auf dem er den 30.000 Zuschauern auf den Rängen im Volksparkstadion ein allerletztes Mal zuwinkte. Schon kurz nach dem Spiel rang der 36-Jährige im NDR-Interview nach Worten, während er seine Tochter Jesslynn (2) auf dem Arm hielt. "Wenn man in seinem Stadion aufläuft, wo so viele Fans sind... Wir haben so viele gute, aber auch schlechte Zeiten erlebt, aber sie haben immer hinter mir gestanden. Vielen lieben Dank!"

Bei seinem letzten Spiel zeigte der Ex-Mann von Sylvie Meis (41) noch einmal, warum er im Laufe seiner Karriere unter anderem als "Golden Boy" und "Bundesliga-Fußballer des Monats" ausgezeichnet wurde – unter dem Jubel seiner Fans gelang Rafa es in der 65. Minute, den Ball noch einmal ins Tor zu schmettern.

Actionpress/ Timm, Michael Rafael van der Vaart bei seinem Abschiedsspiel in Hamburg

Actionpress/ Timm, Michael Rafael van der Vaart mit seinen Kindern Jesslynn und Damian, Oktober 2019

Actionpress/ MAGICS Rafael van der Vaart, ehemaliger Fußballspieler

