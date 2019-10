Herzogin Kate (37) hat entschieden: Ihre Assistentin Sophie Agnew muss sich einen Job suchen. Eigentlich gilt die Liebste von Prinz William (37) im Vergleich zu ihrer Schwägerin Meghan (38) als viel entspannter und großzügiger, wenn es um persönliche Bedienstete geht. Wegen Meghan sollen sogar schon mehrere Mitarbeiterinnen das Handtuch geworfen haben. Aber nun scheint Kate härtere Seiten aufzuziehen und zieht einen Schlussstrich unter eine langjährige Arbeitsbeziehung: Nach sieben Jahren soll ihre Assistentin Sophie entlassen werden – und das zu einem recht ungewöhnlichen Zeitpunkt.

Sophie sei nämlich gerade erst aus ihren Flitterwochen mit dem Versicherungsdirektor Stuart Hill zurückgekehrt, wie Daily Mail berichtete. Die Kündigung nach so vielen Jahren habe nicht nur sie, sondern auch Freunde und Familie geschockt. Ein Freund verriet gegenüber dem Magazin: "Alle waren total entsetzt, weil es so unerwartet kam. Es wirkt so, als sei es eine Konsequenz von enormen Einsparungsmaßnahmen." An ihrer geleisteten Arbeit soll es zumindest laut der Quelle nicht gelegen haben: "Sophie hat so hart für Kate gearbeitet, sie hat ihren Job geliebt und dafür viel aufgegeben."

Ein anderer Königshaus-Insider zeigte sich überzeugt davon, dass die Entlassung auf die Trennung der einstigen "Fab Four" Kate und William sowie Meghan und Harry (35) zurückzuführen sei. Offiziell splitteten die vier ihre Büros und Wohltätigkeits-Schirmherrschaften, weil die royalen Brüder auf mehr Eigenständigkeit setzen wollen. Zur Kündigung hat sich Sophie selbst bisher noch in keinster Weise geäußert. Ebenso wenig ließ bisher ein Sprecher des Kensington-Palastes dazu einen Kommentar ab. Laut des Medienberichtes soll Sophies Stelle jedoch nicht neu besetzt werden.

Getty Images Herzogin Kates Assistentin Sophie Agnew im April 2016

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

