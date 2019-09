Die ländliche Liebessuche geht in die nächste Runde! In wenigen Wochen startet die neue, mittlerweile bereits 15. Staffel von Bauer sucht Frau. Unter dem Motto "We've got the Bauer" wollen insgesamt elf Single-Männer endlich das ganz große Glück finden. Selbstverständlich auch in diesem Jahr vorne mit dabei: Amors rechte Hand Inka Bause (50). Diese ledigen Landwirte lenken ihre Trecker jetzt auf Flirt-Kurs!

Burkhard:

Ostfriesland ist Burkhards Heimat. Hier betreibt der 45-Jährige einen idyllischen Pferdehof mit 15 Pferden und 10 Ponys. Auf Schritt und Tritt begleitet wird Burkhard von seinem Hund Ben. Sonst lebt das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr aber alleine – jedenfalls noch.

Christian:

Niedersachse Christian ist zeitlich ziemlich eingespannt: Im Haupterwerb arbeitet er in einem Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Kartoffelanbau. Nebenbei bewirtschaftet der 33-Jährige 33 Hektar Land und versorgt vier Rinder. Um sein Abendbrot kümmert sich manchmal noch seine Mutter, mit der Christian in einem Einfamilienhaus wohnt. In Zukunft soll ihn stattdessen seine Traumfrau mit leckeren Mahlzeiten überraschen.

Christopher:

Mit 26 Jahren übernahm Christopher den Hof seiner Eltern. Heute, rund vier Jahre später, betreibt er Grün- und Ackerland gemeinsam mit Papa Günther und Mama Liselotte. Eine Freundin hatte der Niedersachse zuletzt vor 15 Jahren – die Kuppelshow könnte das aber nun ändern.

Henry:

Auch Henry kommt aus Niedersachsen und ist ein etwas anderer Landwirt: Der 49-Jährige züchtet Alpakas! In seiner Herde sind stolze 50 Tiere, mit denen er sogar Wanderungen für Alpaka-Fans anbietet. Wenn Henry nicht gerade bei seinen wolligen Schützlingen ist, liegt er am liebsten in seinem Wasserbett – das er zukünftig gerne mit seiner Herzdame teilen würde.

Jürgen:

Vollblutbauer Jürgen hat sich mit seinem Hof in Thüringen vor 30 Jahren einen Traum erfüllt. Eigentlich ist der 63-Jährige Zimmermann, doch die Landwirtschaft war schon immer sein Ziel. Seit dem Tod seiner Frau lebt er mit Mutterkühen, Kälbern, Ponys, einem Schwein, einer Ziege und seiner Hundedame Lorche zusammen. Ob sich nun auch eine Frau dazugesellt?

Kai:

Mit gerade einmal 22 Jahren übernahm Kai den Hof seines Opas. Inzwischen ist der Hesse 41 Jahre alt und bewirtschaftet im Nebenerwerb seinen eigenen Betrieb. Eine weitere Leidenschaft des gelernten Landwirts: Technik und alles, was mit Maschinen zu tun hat!

Michael:

Familienmensch Michael möchte in nächster Zeit unbedingt im Frankenland ein Haus bauen! Noch lebt der 30-Jährige mit seinen Eltern zusammen auf einem Hof – das soll sich jedoch bald ändern. Auch für seine zweijährige Tochter sollte im neuen Heim Platz sein. Denn die Kleine steht für Michael an erster Stelle.

Sven:

Auch Sven (54) würde für seine Tochter alles tun. Die 16-Jährige lebt mit ihm auf seinem Vierseithof – ebenso wie Svens Eltern. Alle gemeinsam versorgen sie 200 Tiere. Ums leibliche Wohl der Familie kümmert sich bisher seine 78-jährige Mutter Sabine. Diese Aufgabe darf demnächst aber gerne seine Zukünftige übernehmen!

Thomas H.:

Mit 2,11 Metern ist Thomas H. der bisher größte Bauer des Flirt-Formats. Auch der Hof des 27-Jährigen hat eine beachtliche Größe: Mit seinen Eltern kümmert sich Thomas unter anderem um 130 Milchkühe und 80 Kälber sowie zwei Bullen. Seine freie Zeit verbringt der Haupterwerbsbauer mit seiner Karnevalstanzgruppe.

Rudi:

Um Rudi kennenzulernen, müssen die Bewerberinnen eine ganz schöne Strecke auf sich nehmen! Denn der 49-Jährige lebt in Paraguay. Sein Hof befindet sich in einer von drei Mennoniten-Siedlungen. Dort zieht der gläubige Christ männliche Kälber auf und verwaltet ein Landgut mit Weidewirtschaft.

Thomas W.:

Dem einen oder anderen dürfte die Wohnsituation von Thomas W. unüblich erscheinen: Der 48-jährige Viehhändler lebt mit seinen zwei erwachsenen Kindern sowie seiner Ex unter einem Dach. Wenn der Ostfriese nicht gerade mit seinem Pferd ausreitet, geht der HSV-Fan leidenschaftlich gerne ins Stadion.

Die neuen Folgen von "Bauer sucht Frau". Ab dem 14. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf RTL oder zum nachträglichen Abruf bei TV NOW verfügbar.

