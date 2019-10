In diesem Jahr glühten nicht nur die Blicke beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest! Heute Abend geht die Kuppelshow in die 15. Runde. Wie in jedem Jahr wird in der Auftaktfolge das erste Kennenlernen der liebeshungrigen Landwirte mit ihren Damen zu sehen sein. Das Zusammentreffen in der Nähe von Hannover fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt: Das Fest fiel ausgerechnet auf den heißesten Tag im Juli!

Bei rund 40 Grad Außentemperatur herrschten in der Scheune gefährliche 60 Grad, berichtet Bild. Um Moderatorin Inka Bause (50), ihren elf Bauern und den 28 Kandidatinnen die Hitze zu erleichtern, habe RTL sich allerhand einfallen lassen: Erstmals baute der Sender eine Klimaanlage in die Räumlichkeit, musste diese jedoch wegen deren Lautstärke während des Drehs auch immer wieder ausschalten. Dann schafften genügend Wasser und Taschentücher zum Schweißabtupfen Abhilfe. Für den Fall, dass ein Gast Kreislaufprobleme bekommen sollte, waren zudem zwei Sanitäter vor Ort. "Wir hatten vor allem Medikamente mit, um den Kreislauf zu stabilisieren. Insektenstiche und Allergien sind aber auch eine große Gefahr. Wir haben also vor allem bei Fenistil und Adrenalin noch mal aufgerüstet", erklärte einer der beiden. Letztlich sei die Feier jedoch ohne Zwischenfälle vonstattengegangen.

Die Zuschauer erwartet also in jedem Fall eine heiße Auftaktfolge! Und während Bauer Kai sich dazu entschlossen hat, nur eine Dame zu der zünftigen Feier einzuladen, dürfte die Temperatur bei Jungbauer Michael glatt noch einmal ansteigen: Der Bayer begrüßt gleich fünf potenzielle Traumfrauen in der Sommerhitze. Bleibt abzuwarten, ob die hohen Temperaturen die Flirtlaune anheizen...

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Michael, Papa einer Tochter und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de