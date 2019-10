Endlich gute Neuigkeiten bei Eva und Robert Saalfeld! Das Sturm der Liebe-Traumpaar, das von Uta Kargel (38) und Lorenzo Patané (42) gespielt wird, durchlebte in den letzten Monaten eine heftige Beziehungskrise. Höhepunkt der Liebesturbulenzen: Eva ging mit Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55) fremd! Nun ist die hübsche Illustratorin schwanger und weiß nicht, ob von ihrem Mann oder von ihrer Affaire. Lange sah es so aus, als ob sich Eva und Robert deswegen trennen würden. Doch nun können die Fans des TV-Couples doch noch aufatmen: Es gibt ein Happy End für die beiden Turteltauben in der sechsten Staffel der beliebten ARD-Telenovela!

Ihre Versöhnung wird von einem besonders romantischen Ereignis gekrönt: Eva und Robert erneuern am Fürstenhof ihr Ehegelübde! An der kleinen Zeremonie im November nehmen nur Alfons (Sepp Schauer, 70) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen, 81) teil – außerdem ist Robert und Evas Tochter Valentina (Paulina Hobratschk, 21) anwesend. Gegenüber Promiflash erklärte Eva-Darstellerin Uta, warum die beiden Protagonisten zusammengehören: "Robert und Eva schweißt vor allem zweierlei zusammen: Das Glück, im jeweils anderen einen zweiten Seelenfreund gefunden zu haben, nachdem beide ihre erste große Liebe verloren haben – und die Liebe zu ihrem Kind."

Vor dem zweiten Jawort bekommen die Zuschauer noch die Antwort auf eine dringende Frage: Von wem ist Eva denn nun schwanger? Die Auflösung werden die Fans der Telenovela voraussichtlich nächste Woche erfahren. Denn wie die Vorschau verrät, erhält Eva in Folge 3253 das Ergebnis des Vaterschaftstests. Wie glaubt ihr, wird das Ergebnis lauten? Stimmt ab!

ARD / Stella Boda Uta Kargel und Lorenzo Patané, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Christof Arnold Szene mit dem Cast von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Uta Kargel und Lorenzo Patané in einer Szene von "Sturm der Liebe"

