Sie kann einfach nicht ernst bleiben! Seit Ende Juli ist es offiziell: Anne Hathaway (36) erwartet zusammen mit ihrem Liebsten Adam Shulman (38) den zweiten gemeinsamen Nachwuchs – und der kleine Jonathan (3) kann sich auf ein Geschwisterchen freuen. Erst kürzlich zeigte sich die Schauspielerin mit entsprechend strahlendem Schwangerschafts-Glow auf einer Filmpremiere. Bei dem Anblick bleiben natürlich neugierige Fragen nach dem baldigen Erdenbürger nicht aus. Aber nicht mit Anne: Die Hollywood-Schauspielerin liebt es, Leute die nach dem Baby fragen, ordentlich hinters Licht zu führen!

Die Bald-Zweifach-Eltern haben diebischen Spaß daran, sich einen verrückten Namen auszudenken und diesen dann allen unterzujubeln, die sich danach erkundigen! Das gab Anne am Freitag in der Show Live with Kelly and Ryan grinsend zu. "Wir versuchen immer einen Namen zu erfinden, der zwar schön klingt, aber andere Leute zutiefst unwohl fühlen lässt", berichtete Anne stolz und fügte an, dass sie sich für ihren Erstgeborenen den Namen "Quandré" einfallen lassen hatte. Reue empfinde sie nach der Aktion nicht, im Gegenteil: "Es ist wirklich gemein, aber ich genieße das so sehr! Jeder freut sich so für dich und ist nett zu dir – ich mag es, den Spieß ein wenig umzudrehen."

Und auch dieses Mal habe sie sich einen ähnlich verwirrenden Namen ausgedacht, wie die Oscar-Preisträgerin verriet: "Wieder... ein wunderschöner Name. Sie fragen: 'Wisst ihr schon einen Namen?' Und dann antworten wir: 'Africa!'" Den Schein zu wahren und den Fake-Namen glaubhaft zu vermitteln, dürfte für die "Interstellar"-Darstellerin kinderleicht sein: "Man muss intensiven, ernsten Augenkontakt halten, darf nicht weggucken und nicht zwinkern." Annes XXL-Babykugel nach zu urteilen, müssen sich die Fans aber wohl nicht mehr allzu lange gedulden, um den echten Namen des Babys zu erfahren.

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway im August 2019

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anne Hathaway und ihr Liebster alle veräppeln, die nach dem Babynamen fragen? Finde ich total witzig! Voll gemein, das geht gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de