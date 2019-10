Anne Hathaway (36) liebt ihren Schwanger-Look! Die Schauspielerin gab im Sommer voller stolz im Netz bekannt: Sie erwartet ihr zweites Kind, Sohnemann Jonathan Rosebanks bekommt bald ein Geschwisterchen! Und die 36-Jährige hüllt ihre XXL-Murmel nun nicht etwa in weite Hoodies – die "Plötzlich Prinzessin"-Darstellerin präsentiert super gerne ihren Babybauch in der Öffentlichkeit! Und mit ihrem aktuellen Auftritt beweist die Beauty auch wieder: Sie hat den absoluten Mama-Glow!

Die Amerikanerin schwebte am Donnerstag über den roten Teppich der Filmpremiere von "Modern Love", in der sie die Hauptrolle spielt. Ihr cremefarbenes Wickel-Oberteil mit einer Volants-Schleppe setzte ihre beachtliche Körpermitte bestens in Szene. Liebevoll strich Anne vor den Fotografen immer wieder über ihren Kugelbauch – und kam dabei kaum aus dem Strahlen heraus!

Für ihre zweite Schwangerschaft hat die Frau von Adam Shulman (38) auch hart gekämpft – denn für die Brünette ist es sehr schwierig, überhaupt schwanger zu werden. Schon seit Jahren kämpft Anne nämlich mit Fruchtbarkeitsproblemen. Umso dankbarer ist sie über ihren zweiten Sonnenschein.

Getty Images Anne Hathaway, Hollywood-Schauspielerin

Getty Images Brandon Kyle Goodman, Cristin Milioti, Emmy Rossum und Anne Hathaway, der Cast von "Modern Love"

Getty Images Anne Hathaway, Hollywood-Schauspielerin

