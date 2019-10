Clea-Lacy Juhn (28) lüftet ein pikantes Geheimnis! 2017 versuchte sie bei Der Bachelor, das Herz von Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) zu erobern – mit Erfolg: Die Influencerin ging als Siegerin aus der Staffel hervor. Vor laufenden Kameras hatte sie sich bis hin zur allerletzten Schnittblume geknutscht. Doch wann und wo hatte die brünette Beauty eigentlich ihren allerersten Kuss? Im Netz plaudert Clea jetzt über ihr allererstes Lippenbekenntnis!

Auf die Frage nach dem ersten Kuss antwortet Clea in ihrer Instagram-Story ganz offen: "Das war beim Flaschendrehen in der Stadtbibliothek. Das muss so mit 13, 14 gewesen sein." Warum genau es die 28-Jährige und ihre Freunde zum Spielen ausgerechnet in die Stadtbibliothek verschlagen hat, verrät sie nicht. Dafür erinnert sie sich noch genau daran, wie sie den Knutscher empfunden hat: "War sehr gut. Hat direkt geklappt", meinte sie und fügte ein paar lachende Emojis hinzu.

Seit sich die Frohnatur im Juni 2018 nach eineinhalb Jahren Beziehung von dem TV-Junggesellen trennte, ist sie als Single-Lady unterwegs. Ob sie denn bald wieder in den Genuss eines guten Kusses kommen wird – wenn auch nicht unbedingt in der Bibliothek? "Wenn man lange alleine ist, dann ist man so glücklich alleine und das dann wieder ins andere zu drehen, ist sehr schwer", meinte sie vor wenigen Monaten gegenüber Promiflash.

Actionpress/ M Weber Clea-Lacy Juhn bei der Maybelline Modenschau im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

Bieber, Tamara/ActionPress Clea-Lacy Juhn beim Kiss Cup 2019 in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

