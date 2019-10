Er ist ihr Fels in der Brandung! Gwen Stefani (50) ist total glücklich mit ihrem Blake Shelton (43) – vier Jahre lang gehen die Musiker bereits gemeinsam durchs Leben. 2015 lernten sich die beiden am Set von The Voice kennen und lieben. Zu dieser Zeit machte die "The Sweet Escape"-Sängerin jedoch gerade auch eine schwierige Phase durch: Nur wenige Monate zuvor hat sie die Scheidung von dem Vater ihr drei Kinder, Gavin Rossdale (53), eingereicht. Doch dank ihres neuen Partners schaffte es die Blondine aus dem tiefen Trennungsloch.

Denn Gwen musste das Liebes-Aus mit Gavin nach 13 Ehejahren erst mal verarbeiten. "Ich glaube, ich habe die vergangenen vier Jahre damit verbracht, zu heilen – ich habe versucht, mir mein Leben wieder aufzubauen", verriet die Schönheit im Shape-Interview. Und besonders der Country-Sänger habe sie dabei stets unterstützt. "Einen besten Freund wie Blake zu haben, der mir geholfen hat, das alles durchzustehen, ist einfach das größte Geschenk", schwärmte die Dreifach-Mama von dem Bartträger.

Doch nicht nur Gwen spricht in den höchsten Tönen von ihrem Blake – der 43-Jährige überhäufte seine Partnerin erst kürzlich in der amerikanischen Today Show mit Liebeszeilen: "Gwen und ich, wir daten uns nicht nur. Unsere Beziehung war Bestimmung. Ich habe von Gwen mehr gelernt, ein Mensch zu sein und als Mensch zu wachsen, also von irgendjemandem zuvor in meinem ganzen Leben."

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale 2014

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton 2018 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de