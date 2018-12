Diese liebevollen Worte dürften seine Liebste regelrecht dahinschmelzen lassen! In Blake Shelton (42) hat Gwen Stefani (49) ihren Seelenverwandten gefunden. Die Sängerin kommt kaum aus dem Schwärmen über ihren Partner heraus: Der Musiker sei für sie ein Mann für die Ewigkeit! Ihr Partner revanchierte sich für diese süßen Zeilen nun öffentlich: Die einstige No Doubt-Frontsängerin sei auch für ihn die Frau seines Lebens!

Blake erzählte begeistert in der amerikanischen Today Show über seine Freundin: "Sie ist einfach all das, was man sich von einem Menschen erhofft. Das ist Gwen." Mit seiner herzlichen Botschaft verzückte Blake nicht nur seine Interview-Partnerin, sondern auch die Zuschauer – der 42-Jährige dachte aber noch lange nicht daran, mit dem Zuckerguss aufzuhören. "Gwen und ich, wir daten nicht nur. Unsere Beziehung war Bestimmung. Ich habe von Gwen mehr gelernt, ein Mensch zu sein und als Mensch zu wachsen, als von irgendjemandem zuvor in meinem ganzen Leben."

Gwen und Blake sind mittlerweile seit drei Jahren ein Paar. Ihre Liebe wollen die beiden nun mit einem Kind krönen. Dafür sollen sich die Turteltauben dazu entschieden haben, gemeinsam ein Waisenmädchen zu adoptieren. Bereits kurz nach Neujahr sollen sie die Kleine zu sich holen wollen.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton

