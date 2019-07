Zwischen ihnen fliegen noch immer die Funken! Erst vor Kurzem hatten Blake Shelton (43) und Gwen Stefani (49) ihren vierten Jahrestag zusammen gefeiert. Seit die No Doubt-Frontfrau und der Country-Star ihre Liebe öffentlich gemacht haben, zeigen sie immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Und auch nach vier Jahren scheinen Gwen und ihr Schatz noch immer auf Wolke sieben zu schweben: Bei einem Auftritt konnte die Sängerin nicht die Finger von Blake lassen!

Am Samstag standen die Blondine und der Musiker gemeinsam beim California Mid-State-Fair in Paso Robles auf der Bühne. Bei dem Gig wurde es aber nicht nur wegen Gwens Outfit heiß, wie ein Clip und Bilder zeigen, die Daily Mail veröffentlichte. In ihren Jeans-Shorts mit Netzstrumpfhose und ihren Blumen-Cowboy-Boots konnte die 49-Jährige neben Blake gar nicht mehr aufhören zu strahlen – und blickte ihn immer wieder verliebt an. Die Turteltauben lächelten sich während ihres Auftritts die ganze Zeit über zu und brachten am Ende das Publikum zum Toben: Gwen und Blake küssten sich lang und innig!

Blake, der zuvor mit seiner Kollegin Miranda Lambert (35) verheiratet gewesen war, zeigte sich kürzlich im People-Interview überrascht, wie schnell die vier Jahre mit Gwen an seiner Seite vergangen seien: "Es ist tatsächlich schockierend, dass es schon so lange ist." Es fühle sich immer noch an, als sei es "ziemlich neu" für ihn.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei der Vanity Fair Oscar Party

