Jürgen schickte seine vermeintliche Traumfrau schon beim großen Scheunenfest nach Hause – aus einem einzigen Grund: Die Bauer sucht Frau-Bewerberin besitzt neun Hunde und hält sie fast alle in ihrer Wohnung. Zwei lässt sie sogar in ihrem Bett schlafen. Mit so viel Tierliebe konnte der Thüringer Jürgen nichts anfangen: Er entschied sich gegen die Blondine, obwohl sonst alles gepasst hätte. Die Promiflash-Leser können diesen Entschluss nachvollziehen!

Für die rund 2.050 Teilnehmer einer exklusiven Promiflash-Umfrage steht außer Frage, dass Korinne den 63-Jährige anfangs sehr glücklich gemacht hätte. Doch auf Dauer wäre dieser Punkt immer wieder zum Streitthema geworden: Rund 62 Prozent waren sich daher sicher, dass Jürgen auch in Zukunft ein Problem mit so vielen Hunden gehabt hätte. "Ich kann ihn verstehen! Ich liebe Tiere, aber neun Hunde, davon zwei im Bett, das ist auch zu viel für mich", schrieb eine Userin bei Facebook.

Ebenso zeigten die Fans aber auch Verständnis für Korinne: Die in Belgien lebende Luxemburgerin hatte deutlich gemacht, dass sie sich niemals von ihren Vierbeinern trennen würde. "Sie war von den drei Bewerberinnen die Beste, aber wenn er ein Problem mit den Hunden hat, hat er Pech! Sie hat alles richtig gemacht, Respekt", äußerte sich eine Leserin ebenfalls unter dem Facebook-Post von Promiflash.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Jürgen, Haupterwerbslandwirt und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

