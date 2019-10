Für Bauer Henry ist Aussehen bei der Frauenwahl nicht alles! Seit Montagabend kümmert sich Moderatorin Inka Bause (50) bei Bauer sucht Frau wieder um die einsamen Herzen der deutschen Landwirte. Beim großen Scheunenfest durften die Bauern zum ersten Mal ihren Herzensdamen gegenübertreten. Alpaka-Züchter Henry hatte bei der Auswahl seiner Ladys im Vorfeld eine ganz besondere Taktik angewandt. Weil er sich nicht von den Fotos beeinflussen lassen wollte, las er die Vorstellungsbriefe zuerst.

"Die meisten gehen ja hin und reißen den Brief auf – ich bin hingegangen und hab den Brief aufgemacht, hab die Fotos auf den Kopf gelegt und hab erst den Brief gelesen", erklärt der Niedersachse im Gespräch mit Bauernreporter Ralf bei Extra. Weil das Auge einen doch immer beeinflussen würde, habe er seine Frauen deshalb erst mal ohne Bilder ausgewählt. "Dann mach' ich da einen Brief auf und seh' da eine Frau, die nicht so meinen Geschmack trifft – dann ist der Brief auch schon nicht mehr so interessant", gibt er zu. Deswegen habe er das Spiel umgedreht.

Mit ihren Zeilen konnten Sabine, Gosha, Nicole und Simone den Besitzer von 50 flauschigen Alpakas von sich überzeugen – mit zur Hofwoche durfte dann nur eine. "Als ich Sabine gesehen hab, das war so ein Blitz. Happy-Henry-Moment. Ich kann es nicht beschreiben", freut er sich auf die Blondine. Sie konnte vor allem durch eine gemeinsame tierische Leidenschaft überzeugen: Die Wienerin hält zu Hause zwei Lamas.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Henry aus Niedersachsen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Facebook / Vechtetal Alpakas "Bauer sucht Frau"-Kandidat Henry im November 2018

