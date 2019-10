Bahnt sich bei GZSZ etwa ein neues Liebes-Drama an? Für Nina (Maria Wedig, 35) könnte es momentan nicht besser laufen: Sie ist ganz frisch mit ihrem Partner Robert (Nils Schulz) verlobt. Doch als sie gerade Kurs auf Wolke sieben nehmen will, steht ihr alter Schwarm Leon (Daniel Fehlow, 44) plötzlich vor ihr. Schauspielerin Maria verriet nun: Diese Begegnung stellt Ninas Gefühlswelt gehörig auf den Kopf.

Achtung, Spoiler!

Am Donnerstag treffen Leon und die hübsche Immobilienfachfrau seit Monaten erstmals wieder aufeinander – und ihr Herz macht einen Sprung. "Für Nina kommt das Wiedersehen völlig unerwartet und bringt alles ins Wanken, was sie sich aufgebaut hat und woran sie glaubt", erklärt Maria im RTL-Interview. Sie verspricht: Die Dreiecks-Geschichte um ihre Figur Nina, Robert und Leon wird höchst spannend, denn tatsächlich flammen in Nina wieder ihre alten Gefühle für den charmanten Koch auf. Der ahnt aber nichts von ihrer Schwärmerei. "Sein Fokus liegt aktuell völlig woanders. Das ist etwas, was Nina zugutekommt. Mal sehen, wie lange das so bleibt", gab sich die Darstellerin geheimnisvoll.

Für welchen Mann sich der Lockenkopf letztendlich entscheidet, erfahren die Fans erst in den kommenden Tagen. Doch Jo-Darsteller Wolfgang Bahro (59) würde sich definitiv über eine Romanze zwischen Leon und Nina freuen. "Das wäre mal eine interessante Kombination", betonte der Schauspieler kürzlich im Promiflash-Interview. Findet ihr auch, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden? Stimmt ab!

Instagram / nilsschulz_official Maria Wedig und Nils Schulz am GZSZ-Set

Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig im Juli 2018

Anzeige

AEDT/WENN.com Wolfgang Bahro, GZSZ-Star

Anzeige

Findet ihr auch, dass Nina und Leon ein schönes Paar abgeben würden? Nein, Nina gehört zu Robert! Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de