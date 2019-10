Für alle gespannten Royal-Fans, die gar nicht genug von Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und ihrem Sohnemann Archie Harrison kriegen können, hat das Warten bald ein Ende: Bald kommt die heiß ersehnte Doku über die dreiköpfige Familie im Fernsehen! Während ihrer zehntägigen Afrikareise hatten sich die Sussexes von dem britischen Journalisten Tom Bradby (52) begleiten lassen, der gemeinsam mit seiner Crew einen Film drehte – noch nie gesehenes Bewegtbildmaterial von Baby Archie inklusive!

Der Dokumentarfilm mit dem Titel "Harry & Meghan: An African Journey" (zu Deutsch: "Harry & Meghan: Eine Reise nach Afrika") wird am Sonntag, den 20. Oktober, auf dem britischen Sender ITV ausgestrahlt. 60 Minuten lang soll sich dabei alles um den ehemaligen Partyprinzen, die Ex-Schauspielerin und deren Engagement in Südafrika, Botswana, Angola und Malawi drehen. Dabei soll das Team auch viele private Momente mit Archie eingefangen haben, wie etwa den Moment, als Meghan dem Kleinen sanft das Köpfchen küsste.

"Im Dokumentarfilm sprechen der Herzog und die Herzogin von Sussex exklusiv mit Tom Bradby über die Ursachen und Probleme, die ihnen am Herzen liegen, und über ihren dynamischen und frischen Ansatz, moderne Royals zu sein", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Streifens auf der ITV-Website. Thematisiert wird unter anderem auch der Druck, der auf der jungen Familie lastet, ihre öffentlichen Aufgaben und ihr Privatleben im Medienrummel in Einklang zu bringen.

SIPA PRESS/ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Archie im September 2019

Anzeige

Royal Press Europe/ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry am zehnten Tag ihrer Afrikareise, 2019

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in Pretoria, Südafrika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de