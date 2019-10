Hatten die anderen Frauen eigentlich gar keine Chance? Die beliebte TV-Kuppelshow Bauer sucht Frau ging gestern Abend in eine neue Staffel. Beim großen Scheunenfest durfte Kuppel-Expertin Inka Bause (50) die einsamen Landwirte endlich ihren Auserwählten vorstellen. Alpaka-Züchter Henry entschied sich nach dem ersten Kennenlernen für Lama-Besitzerin Sabine, die ihn nun auf seinen Hof begleiten darf. Die übrigen Damen finden diese Entscheidung unfair: Denn Henry und die Blondine kannten sich bereits vor der Sendung.

Weil die beiden ihr tierisches Hobby verbindet, kontaktierten sie sich schon zuvor in einer Lama-Alpaka-Gruppe im Netz. Mehr als gelegentlicher Small Talk und der Austausch über ihre kuscheligen Freunde sei dabei aber nicht gelaufen, betont der TV-Farmer im Gespräch mit RTL. "Dass die Mädels sich so aufgeregt haben, fand ich absolut unterste Schiene!", äußert er sich enttäuscht über die Reaktion von Simone und Nicole, die ihn nicht in seine niedersächsische Heimat begleiten durften. Und Wienerin Sabine stellt daraufhin klar: "Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben vorher weder telefoniert, wir haben uns nicht gesehen."

Während die ausgeschiedenen Ladys sicher sind, aufgrund der gemeinsamen Vorgeschichte gar keine Chance im Kampf um Henrys Herz gehabt zu haben, stellt der Alpaka-Liebhaber klar: Er habe die Frauen nur anhand ihrer Vorstellungsbriefe ausgewählt. "Die meisten gehen ja hin und reißen den Brief auf – ich bin hingegangen und hab den Brief aufgemacht, hab die Fotos auf den Kopf gelegt und hab erst den Brief gelesen", erzählt er Bauernreporter Ralf. Denn das Aussehen sei für ihn nur Nebensache.

