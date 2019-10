Jetzt lüftet Miranda Kerr (36) das Geheimnis um den Namen ihres Babys! Erst am Montag verzauberte das Victoria's Secret-Model ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Die Ex von Orlando Bloom (42) durfte endlich ihren jüngsten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Bei dem Neugeborenen handelte es sich um einen kleinen Jungen, wollte ein australisches Magazin wissen. Offiziell bestätigt hatte die Schönheit aus Australien das Geschlecht aber nicht – bis jetzt. Miranda gab nun bekannt: Es handelt sich tatsächlich um einen Sohn – und sie verrät sogar den Namen.

Gegenüber People gaben die 36-Jährige und ihr Partner Evan Spiegel (29) jetzt ein offizielles Statement zur Geburt des Wonneproppens ab. "Wir sind überglücklich, dass Myles endlich bei uns ist und schätzen alle lieben Worte und Glückwünsche in dieser besonderen Zeit. Wir freuen uns so unendlich doll, unseren Sohn endlich in unserer Familie willkommen zu heißen", meinten die frisch gebackenen Eltern.

Ihr 17 Monate alter Sohn Hart darf sich also über männliche Verstärkung zu Hause freuen. Aus ihrer Beziehung mit Orlando hat Miranda außerdem noch einen weiteren Sohn: Flynn ist mittlerweile schon acht Jahre alt.

Frederick M. Brown/Getty Images Miranda Kerr

Tommaso Boddi/Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr

Getty Images Miranda Kerr im November 2018

