Es war die Lovestory der diesjährigen Promi Big Brother Staffel: Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) lernten sich vor laufenden Kameras kennen und lieben. Doch vergangene Woche bestätigte sich, was seit einigen Wochen gemunkelt worden war: Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Love Island Star haben sich getrennt! Janine wirft ihrer TV-Flamme vor, sie nach Strich und Faden belogen zu haben und hat ihrer Meinung nach aus der ganzen Sache eine Lektion erhalten: Sie möchte nie wieder eine Beziehung mit einem jüngeren Mann eingehen!

Als Promiflash die 32-Jährige am vergangenen Mittwoch beim Kiss Cup in Berlin traf, war sie nicht gerade gut auf ihren Verflossenen zu sprechen – immerhin habe der sie nur ausgenutzt. Laut Janine hat sie sich aber auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten: "Ich habe immer gesagt: Niemals einen jüngeren Mann – genau deswegen. Ich meine, das kann einem auch mit einem älteren Mann passieren, ist mir auch schon passiert, aber bei den Jüngeren liegt's meistens auf der Hand", erzählte sie. Auf die Frage, was sie aus der ganzen Geschichte mit dem 26-Jährigen gezogen habe, antwortete sie klipp und klar: "Dass ich mir auf keinen Fall noch mal einen Jüngeren schnappen werde."

Kurz nach dem Finale von "Promi Big Brother" hatte sich eine Ex von Tobi zu Wort gemeldet, die behauptete, mit ihm geschlafen zu haben. "Ich glaube, dass das stimmt. Ich habe von mehreren sicheren Quellen gehört, dass er beim Sport mit seiner Ex gesehen wurde", meinte Janine. Irgendwann habe Tobi ihr dann auch gestanden, sich mit seiner Ex-Freundin getroffen zu haben.

ActionPress / Tamara Bieber Janine Pink beim Kiss Cup 2019

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

