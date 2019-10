Hier sprühen nur so die Funken! Noch während der Love Island -Staffel 2019 machte Pietro Lombardi (27) deutlich, dass er auf Kandidatin Melissa (24) steht. Seitdem die Tattooliebhaberin die Villa auf der Liebesinsel verlassen hat, nähern sich die beiden langsam an. Erst kürzlich verriet der Sänger sogar, dass er die Beauty bereits kennenlernt. Nun gibt Pietro preis, was er sich konkret mit Melissa wünscht!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram ließ sich der 27-Jährige einige interessante Details aus seinem Leben entlocken. Ein Fan stellte dem Sänger zwar keine Frage, wünschte ihm aber, dass er mit Melissa glücklich werde. Und darauf hatte Pie eine klare Antwort: "Wünsche ich mir auch!" Hat eine Liebe zwischen den beiden also doch Zukunft?

Nach einem Beziehungscheck spricht auf jeden Fall vieles dafür. Denn sowohl in Sachen Styling und Charakter als auch in puncto Gelassenheit passen beide perfekt zusammen. Nur in einer Hinsicht könnte es schwierig werden – während Pietro sich noch eine Menge Kinder wünscht, ist die 24-Jährige sich diesbezüglich unschlüssig: "Da müssen wir noch mal drüber sprechen."

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Star Melissa

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

