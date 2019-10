Das verflixte siebte Jahr konnte ihnen nichts anhaben! Bereits seit acht Jahren sind Prinz William und Herzogin Kate (37) verheiratet. Das royale Pärchen lernte sich schon im Jahr 2001 an der Universität in Schottland kennen, musste bis zur Hochzeit allerdings einige Hürden und schwierige Zeiten überwinden. So gingen beide vor der Verlobung eine Zeit lang getrennte Wege. Dagegen verlief der Antrag des 37-Jährigen an seine Angebetete fast unspektakulär, aber dennoch romantisch – und klassisch mit einem Kniefall.

Laut Mirror brachte William seine Kate nach Kenia, um dort die Frage aller Fragen zu stellen. Das Paar bereiste das Land und besuchte den Rutundu-See, den der Prinz als perfekten Ort für den Antrag ausgewählt hatte. Er habe eine Blockhütte gemietet und sie verbrachten den Tag mit relativ erfolglosen Versuchen, Regenbogenforellen zu fischen. Auf der Veranda der Unterkunft habe der Duke of Cambridge schließlich um Kates Hand angehalten, indem er auf die Knie ging.

Um sich noch lange an diesen Moment zu erinnern, verewigte sich das frisch vermählte Paar am nächsten Morgen in dem Gästebuch des Hotels. "Vielen Dank für die wundervollen 24 Stunden", schrieb Kate und ergänzte: "Ich liebe die warmen Kerzenlichter – so romantisch. Ich hoffe, bald zurück zu sein."

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im August 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in England, 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in London

