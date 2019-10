Haarige Veränderungen bei Cathy Hummels (31)! Mit über einer halben Million Followern auf Instagram hat sich die Moderatoren längst zur echten Vorzeige-Influencerin gemausert. Ihre Beliebtheit verdankt die schöne Frau von Mats Hummels (30) der Tatsache, dass sie sich immer wieder authentisch im Netz präsentiert – mal ungeschminkt, mal aufgehübscht. Ihr neuester Post sorgt jetzt allerdings für eine Überraschung bei den Fans: Die Dirndl-Designerin hat ihre lange braune Mähne gegen einen schwarzen Longbob eingetauscht.

Auf Instagram teilte die 31-Jährige mehrere Fotos, die sie mit lässigen Jeans und einem legeren grauen Pullover zeigen. Was ihrer Community dabei besonders ins Auge sticht: Cathys Kopf sieht ganz anders als sonst! Ihre Haare sind deutlich kürzer und dunkler als gewöhnlich. "Hi! Ich bin Mia Wallace – wollte mal was Neues. Wie gefällt es euch?", fragte sie in die Runde. Die Liebhaber ihrer langen Locken haben aber keinen Grund dazu, traurig zu sein. Cathy trägt lediglich eine Perücke, wie sie in ihrer Story auflöste.

Von ihren Anhängern im Netz bekommt sie jede Menge Lob – sogar von ihren Promi-Kolleginnen. "Wow", schrieb Jennifer Knäble (39). Nazan Eckes (43) hinterließ Flammen-Emojis. Lilly Becker (43) stellte hingegen fest: "Du sieht komplett anders aus!" Wie gefällt euch Cathys temporäre Frisur? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / cathyhummels Cathy Hummel im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2019

Anzeige

ActionPress / Defrance Cathy Hummels im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de