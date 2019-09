Für ihr authentisches Posting bekommt Cathy Hummels (31) aktuell viel Lob! Die Designerin liebt es, ihre neusten Looks und Details aus ihrem Leben auf Social Media zu posten. Ultra-ehrlich berichtet sie auch mal von Schwierigkeiten ihres Mama-Alltags oder zeigt süße Styling-Pannen. Auch ihr aktueller Beitrag ist total aus dem Leben: Und dass die Dirndl-Liebhaberin darauf kleinere Blessuren nicht retuschiert, feiern ihre Fans absolut!

Die Autorin zeigt sich in einem aktuellen Instagram-Post in einem besonders modischen Outfit – mit einer weiten, leicht durchsichtigen Bluse und engen Leder-Hotpants posiert sie auf einem Zebrastreifen. Vielen Followern springt auf Cathys durchtrainierten Beinen aber eine kleine Verletzung entgegen: ein Bluterguss. Für das selbstbewusste Teilen der Bilder auch ohne Retusche kassiert sie dickes Lob von ihrer Community: "Der riesige blaue Fleck macht dich auf jeden Fall megasympathisch", "Ich finde es toll, dass du ihn nicht überschminkt hast", oder "Auch so, total schöne Beine", waren nur drei der positiven Reaktionen unter ihrem Bild. Besorgten Usern der Plattform machte die 31-Jährige zudem klar, woher sie das Hämatom: "Ich remple eben überall gegen."

Mit dem Post wollte Cathy eigentlich auf einen guten Zweck aufmerksam machen: Sie durfte das erste Place to B – Racing Charity Event moderieren. Bei der Veranstaltung an der Rennstrecke sind 50.000 Euro Spendengeld für Kinder in Not zusammengekommen.

