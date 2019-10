Travis Scott (28) muss sich zurzeit wie in einer Achterbahn vorkommen: Nachdem sich der Rapper und seine Ex-Freundin Kylie Jenner (22) offenbar wieder annähern und einem Liebes-Comeback damit fast nichts mehr im Wege steht, kam direkt der nächste harte Rückschlag: Der Künstler verletzte sich bei seinem Auftritt im Citi Field Baseballstadion in New York am Knie – zog trotzdem knallhart durch.

Das hatte sich Travis wohl anders vorgestellt: In dem Moment, als er seinen Song "Butterfly Effect" spielte, passierte laut Just Jared das Unglück. Bei seiner Bühnen-Performance auf dem Rolling Loud Festival stürzte der Künstler und verletzte sich am Bein. Danach habe er sich kaum noch bewegen können und teilte den Zuschauern mit, er fürchte, sein Knie sei gebrochen. Aufgeben schien aber trotz fieser Schmerzen kein Thema für ihn zu sein! "Nichts kann diese Show jemals aufhalten", beteuerte der "Goosebumps"-Interpret und führte die Show fort.

Schon vor rund zwei Jahren kam es zu einem schlimmen Zwischenfall – diesmal allerdings mit einem Fan: So soll Travis das Publikum angeheizt haben, vom voll besetzten Theaterbalkon in die tobende Menge zu springen. Ein Zuschauer sei dabei unfreiwillig in die Tiefe gestürzt und verklagte daraufhin den Rapper.

