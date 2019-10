Unfreiwilliges Krallenstutzen bei der Katze! Daniela Katzenberger (33) ist längst nicht mehr nur für ihre Karriere bekannt, denn vor allem einige Äußerlichkeiten machen sie in den Augen ihrer Fans einfach unverkennbar: Ihre lange platinblonde Mähne ist mittlerweile schon ihr Markenzeichen und daneben gehören auch ihre Fake-Fingernägel von ebenfalls beachtlicher Länge dazu. Blöd nur, dass sie jetzt einige ihrer XXL-Nagelmodellagen verloren hat!

Das Beauty-Unglück teilte Danis Mann Lucas Cordalis (52) in seiner Instagram-Story. Der Schnappschuss zeigt die Hände seiner Gattin – dabei ist die rote Maniküre an sieben Fingern zwar tadellos, an den übrigen drei sind die Nagelspitzen im Stiletto-Look allerdings Geschichte. Bei diesem Anblick konnte sich der Schlagersänger einen Kommentar nicht verkneifen! "Schrittweise downsizing", witzelt Lucas über die nach und nach von selbst eintretende Fingernägel-Kürzung.

Dani dürfte über den Scherz aber ebenfalls lachen können: Schließlich teilt die Ulknudel auch selbst ständig ihr Alltagspech samt Beauty-Pannen mit ihren Fans. Vor allem ihre ungekämmten Haare sind bei ihren Followern ein Dauerbrenner!

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, Reality-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

