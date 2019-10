Noah Centineos (23) Fans sind außer sich! Der US-amerikanische Schauspieler, der vor wenigen Jahren seinen großen Durchbruch in Netflix-Filmen wie "The Perfect Date" oder "To All the Boys I've Loved Before" feierte, wurde vor allem für sein verschmitztes Lächeln, die hellbraunen Rehaugen und seinen Wuschelkopf gefeiert. Von seinen Locken hat sich der Sunnyboy jetzt verabschiedet – zum Unmut seiner Community!

In seiner Instagram-Story überraschte der Strahlemann seine Follower mit einem radikalen Schnitt: Noah hat nur noch millimeterkurze Stoppel auf dem Kopf. Die Reaktionen seiner Fans fielen eher negativ aus – auf Twitter trauerten sie seiner Wallemähne hinterher. "Noah Centineo hat seine Haare abgeschnitten – mir geht es nicht gut damit", lautete nur einer von vielen enttäuschten Kommentaren.

Ob Noah sich für eine Film-Rolle oder für sich selbst von den Locken getrennt hat, behielt er für sich. Eigentlich war er als heißer Kandidat für He-Man in der neuen Adaption von "Masters of the Universe" im Gespräch. Der heldenhafte Kämpfer aus so manchem Klein-Jungen-Zimmer trug in den 80er Jahren einen blonden Vokuhila-Schnitt.

Instagram / ncentineo Noah Centineo, Schauspieler

Getty Images Noah Centineo, Schauspieler

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Dolph Lundgren als He-Man in "Masters of the Universe", 1987

