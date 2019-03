Wird Noah Centineo (22) zum Helden? Romantische Netflix-Komödien können offensichtlich besser als Karrieresprungbrett dienen, als man denkt: Noah, der sich mit "To All the Boys I’ve Loved Before" und "Sierra Burgess Is a Loser" einen Namen gemacht hat und sich gerade eine Rolle im Reboot von "3 Engel für Charlie" sichern konnte, scheint sich jetzt den nächsten Job geschnappt zu haben: Der Schauspieler scheint aller Wahrscheinlichkeit der neue He-Man in "Masters of the Universe" zu werden!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll der Nachwuchsschauspieler gute Chancen auf die Hauptrolle in dem Streifen haben! Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, ist bisher allerdings nicht bekannt. Aufregend dürfte die Neuverfilmung, in deren Original Dolph Lundgren (61) die Hauptrolle spielte, aber allemal werden: Basierend auf Mattels äußerst erfolgreicher Spielzeuglinie aus den 1980er Jahren, handelt "Masters of the Universe" von Prinz Adam, dem Thronfolger des Planeten Eternia, der das magische Machtschwert nutzt, um sich in den heroischen Krieger He-Man zu verwandeln. Noah präsentiert seinen 16,2 Millionen Followern auf Instagram regelmäßig seinen gestählten Körper – und beweist damit, dass er zumindest optisch schnell fit genug für die Rolle sein könnte.

Wann die Fans das Leinwand-Comeback von He-Man und seinem Erzfeind Skeleton letztlich erwartet, steht noch offen. Sollten sich Sony und Noah allerdings einig werden, könnte alles sehr schnell gehen. Regie sollen Aaron und Adam Nee führen, die sich bereits mit "Band Of Robbers" einen Namen machten.

Netflix Noah Centineo und Lana Condor in "To All the Boys I've Loved Before"

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Dolph Lundgren als He-Man in "Masters of the Universe" 1987

FayesVision/WENN.com "To All the Boys I've Loved Before"-Star Noah Centineo, Juli 2018

