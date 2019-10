Mit dieser Romanzen-Verkündung hat Jessica Paszka (29) selbst nicht gerechnet! 2017 verliebte sich die Brünette als Bachelorette in David Friedrich (29). Doch die Beziehung hielt dem Druck der Öffentlichkeit nicht lange stand. Seither hält Jessi sich in Liebesdingen sehr bedeckt. So verwunderte es umso mehr, als Ende September Fußballprofi Alexander Meyer (28) im Radio-Interview enthüllte, dass er und die TV-Bekanntheit ein Paar sind. Diese plötzliche Offenbarung war nicht nur für die Fans eine Überraschung – sondern auch für Jessi selbst!

Promiflash traf die 29-Jährige beim Launch der neuen "Stay Wild"-Edition von Banana Beauty – und hakte nach, wie es zu dieser Bekanntgabe kam. "Es war auch schon für mich sehr überraschend", verriet Jessica lachend. "Aber letztendlich: Ich war ihm da auch nicht böse. Es ist, wie es ist, und ich glaube, der kennt das einfach alles noch nicht." Einen Crashkurs für die Medien wird Jessi dem Torwart aber nicht geben. Sie wolle ihn möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Weil ich weiß, wie es auch sein kann – dass, wenn man einmal was zeigt, dass man immer unter Druck steht, was zeigen zu müssen, und das möchte ich einfach nicht."

Deshalb gab Jessi auch noch keine klare Antwort darauf, ob Alexander jemals mit ihr auf einem roten Teppich erscheinen wird. "Das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich das absolut nicht im Kopf habe, wie sich das entwickelt." Sie wolle abwarten und in der Zukunft entscheiden, ob sie sich zu ausgewählten Anlässen gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit zeigen möchte oder nicht.

Instagram / alexnm_13 Alexander Meyer, Torwart

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Gesicht

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

