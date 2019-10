Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) ölen wohl besser schon mal ihre Stimmchen! Am Dienstagabend traten die beiden Entertainer wieder in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber im TV an. Doch nach ihrem Sieg in der vergangenen Woche unterlagen sie diesmal. Die Strafe fällt für das Duo und eventuell auch für die Zuschauer hart aus: Beide müssen zusammen einen Song aufnehmen – bis kommenden Freitag!

Bei dem Lied soll es sich nicht nur um ein kleines Ständchen handeln: Die Fernsehgesichter müssen eine wahre Lobeshymne auf den Sender schreiben und produzieren. Obendrauf wird es ein von ihnen gedrehtes Musikvideo geben, das am Freitag ab 17:00 Uhr bei "taff" mit einer Live-Premiere und danach auf sämtlichen Social-Media-Plattformen von ProSieben zu sehen sein wird. Unter derartigem Zeitdruck ist das eine Mammutaufgabe für Joko und Klaas – die im Rahmen ihrer verschiedenen TV-Shows jedoch bereits bewiesen haben, dass sie durchaus musikalische Fähigkeiten besitzen. Klaas ist zudem Sänger der Band Gloria.

Erst vor Kurzem sorgte der gebürtige Oldenburger mit einem Track für Aufsehen: Er lud den Nummer-eins-Rapper Capital Bra (24) zum Vorgespräch für seine Show "Late Night Berlin" ein, zeichnete das Interview auf und schnitt daraus den Song "Die Gang ist mein Team" – ein Feature, in das Capi nicht eingeweiht war. Im Promiflash-Interview nach dessen Veröffentlichung zeigte sich der Bühnenstar trotzdem begeistert: "Ich fand’s lustig auf jeden Fall. Aber er hätte auch fragen können, ich hätt’s auch gemacht!"

