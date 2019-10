Erst vor Kurzem feierten Sänger Justin Bieber (25) und Model Hailey Bieber (22) ihre absolute Traumhochzeit in South Carolina. In ihren eleganten Looks und mit ziemlich teurem Schmuck versprühten die beiden Superstars Glamour pur. Doch jetzt kehrt bei dem Ehepaar anscheinend ganz langsam der Alltagstrott ein: Denn die beiden berühmten Turteltäubchen zeigten sich nun ganz leger und unaufgeregt bei Erledigungen im kalifornischen Los Angeles.

Justin und Hailey können nicht nur elegant, sondern auch ganz lässig und cool. Die beiden wurden laut Daily Mail in Los Angeles gesichtet, wo sie einen entspannten Look vorführten. Der kanadische Sänger trug violette Basketball-Shorts, ein schlichtes weißes T-Shirt seines Modelabels "Drew House", weiße Schlappen und eine schwarze Cap. Seine Liebste entschied sich für eine Kombination aus einem Oversize-Pullover, einer weiten Jeans und Leder-Slippern. Doch in Sachen Frisur präsentierte sich Hailey mit einer voluminösen Lockenmähne gewohnt glamourös.

Passend zum lässigen Look hat Hailey nun auch ein neues Accessoire. Auf Instagram verriet Justin nämlich, dass er ihr eine selbst gemachte Kette geschenkt hat. Was sagt ihr zum Look des Paares? Stimmt ab!

Rachpoot / MEGA Hailey Baldwin, Model

Anzeige

Rachpoot / MEGA Justin Bieber im Oktober 2019

Anzeige

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de