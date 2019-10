Dieser Todesfall hat Familienmitglieder, Fans und Prominente regelrecht erschüttert! Am Samstag verlor Alphonso Williams (✝57) den Kampf gegen Prostata-Krebs. Der Tod des DSDS-Siegers von 2017 wurde zwar erst am darauffolgenden Tag der Öffentlichkeit verkündet – seitdem werden allerdings immer mehr Details über die letzten Lebensmomente des Promi Big Brother-Kandidaten bekannt. Jetzt ist auch klar, wie der Verstorbene seine letzte Ruhe finden soll!

Laut Bild werde Alphonso am 26. Oktober in seiner Heimatstadt Oldenburg beerdigt. Bei der Gestaltung der Trauerfeier orientieren sich seine Angehörigen offenbar am letzten Wunsch des Sängers mit US-amerikanischen Wurzeln: Wie es in den USA üblich ist, werde seine Familie am offenen Sarg von ihm Abschied nehmen.

Außerdem geht aus der offiziellen Einladung hervor, dass jeder, der Alphonso die letzte Ehre erweisen möchte, ab 12 Uhr in der Kreuzkirche in Oldenburg willkommen sei. Die Beerdigung beginne zwei Stunden später.

WENN.com Alphonso Williams im Juni 2017 im Bierkönig auf Mallorca

Facebook / manuela.schreyeckwilliams Alphonso Williams mit seiner Frau Manuela

Getty Images Alphonso Williams bei "Deutschland sucht den Superstar" 2017



