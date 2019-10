Welcher Die Höhle der Löwen-Investor kommt besonders gut bei den Zuschauern an? Ganze sieben Unternehmer gehören in der sechsten Staffel der Löwenriege an – durch ein Rotationssystem sind allerdings immer nur fünf Stühle pro Folge besetzt. Dabei könnten die Löwen unterschiedlicher kaum sein: Während der eine eher nach Bauchgefühl und Sympathie handelt, verlässt der andere sich lieber auf Zahlen. Manche sind freundlich zu den Gründern, andere wiederum brutal ehrlich. Doch welcher der sieben ist der Liebling bei den "Höhle der Löwen"-Fans?

Judith Williams (47)

Die Moderatorin ist schon seit der allerersten Staffel fester Bestandteil des beliebten Formats. Über die Jahre hinweg kristallisierte sich bei ihr ein eindeutiger Verhandlungsstil heraus: Judith ist eine knallharte Geschäftsfrau, die weiß, was sie will. Bei der Beauty-Expertin müssen die Gründer stets einiges an Überzeugungsarbeit leisten – vor Diskussionen scheut sie nicht zurück. Das bekommen auch ihre Kollegen gelegentlich zu spüren. Und für diese Frauen-Power lieben sie die Zuschauer.

Dagmar Wöhrl (65)

Mit Familienunternehmerin Dagmar bekam Judith in der vierten Staffel weibliche Unterstützung. Die ehemalige Miss Germany zeichnet sich vor allem durch ihr großes Herz aus – die Fans bezeichnen Dagmar oft auch als die "Mutter" in der Löwenhöhle. So hat oft die freundlichsten Worte für die Gründer übrig und baut sie nach versemmelten Pitches wieder auf.

Georg Kofler (62)

Nachdem der Manager sich während seiner ersten Auftritte im Jahr 2017 noch etwas zurückhaltender gab, legt er mittlerweile wesentlich mehr Selbstbewusstsein an den Tag. So regte Georg sich kürzlich mächtig über ein paar Gründer auf und wurde dabei ganz schön laut! Doch genauso gibt er sich auch immer wieder liebenswert. So oder so strotzt der Löwe geradezu vor Emotionen, wie er kürzlich selbst im Promiflash-Interview betonte.

Ralf Dümmel (52)

Der Bad Segeberger Ralf begeistert die Fans seit 2016 mit seinem Feuer. Er kann sich nie zurückhalten, wenn er einen Deal unbedingt will – und kämpft stets mit vollem Körpereinsatz um sein Ziel. Das kommt nicht nur bei den Zuschauern gut an: Etliche Gründer aus der aktuellen Staffel bezeichneten den leidenschaftlichen Unternehmer im Promiflash-Interview als Lieblingslöwen und erhofften sich einen Deal mit ihm.

Frank Thelen (44)

Genau wie Judith gehört auch Frank zur Original-"Die Höhle der Löwen"-Besetzung von 2014. Schon lange hat das Zahlengenie den Ruf als härtester Löwe von allen. An ihm biss sich schon so mancher Gründer die Zähne aus. Der Brillenträger sagt stets unverblümt, was er von einer Idee hält – egal wie niederschmetternd diese Meinung auch sein mag.

Nils Glagau

Der Geschäftsführer des Nahrungsergänzungsmittel-Riesen Orthomol ist nicht nur der Neue in der Löwenhöhle, sondern mit seinen 43 Jahren auch der Jüngste. Schüchtern gibt er sich deswegen aber nicht – ganz im Gegenteil: Nils zeigte seinem Kollegen Ralf in einer heftigen Diskussion bereits ordentlich die Zähne! Und genau dafür schätzen die anderen ihn. "Der kann auch anders! Das ist ein ganz lieber, netter Mensch, aber wie man sieht: Der kann auch seine Krallen ausfahren", hatte Moderator Amiaz Habtu (42) ihn treffend im Promiflash-Interview porträtiert.

Carsten Maschmeyer (60)

Der Mann von Schauspielerin Veronica Ferres (54), der seit 2016 dabei ist, gehört definitiv zu den gutmütigeren Löwen. Auch wenn der Finanzunternehmer immer hoch konzentriert bei der Sache ist, hat er doch stets ein Lächeln für die Gründer parat – und lässt sich schnell für innovative Einfälle begeistern. Carsten gibt außerdem mit die meisten Angebote ab.

