Seit Montagabend ist es wieder so weit: In der mittlerweile 18. Staffel der RTL II-Reality-Show "Die Geissens" lassen Millionär Robert Geiss (55), seine Göttergattin Carmen Geiss (54) und ihre Kids Shania (15) und Davina (16) die Zuschauer wie gewohnt an ihrem Luxus-Alltag und an spannenden Familien-Abenteuern teilhaben. Gleich zu Beginn ist das Familienoberhaupt fällig, und zwar mit einer schmerzhaften Enthaarungsprozedur! Dabei ging es Rooobert richtig an den Kragen – oder besser gesagt: an Nase und Ohren!

Im Promiflash-Interview plauderte Carmen bereits im Vorfeld ihre liebste Erinnerung an den kürzlichen Dubai-Trip aus: "Ich fand die Shopping Mall dort super – und Roberts Besuch beim Herrenfrisör! Der hat sich nämlich ausnahmsweise nicht um die Haare am Kopf gekümmert", lachte die Frohnatur. In der ersten Episode zeigt sich dann auch, auf welches haarige Makeover Roberts Partnerin anspielte: Der Millionär ließ sich seine Nasen- und Ohrhaare auf ihren Wunsch hin per Wachs entfernen.

Kaum auf dem Stuhl des Haarstylisten gelandet, hatte Robert auch schon in heißes Wachs getauchte Wattestäbchen in der Nase. Ratsch! Mit ordentlich Schmackes rupfte der Frisör die Q-Tips und damit auch die Härchen des TV-Stars aus. "Ist die Nase noch dran?", war alles, was der geschockte 55-Jährige danach noch artikulieren konnte. Eine weitere Schönheitsbehandlung während der satten Stunde auf dem heißen Stuhl wurde dem Armen nicht erspart – denn wer schön sein will, muss leiden: das Wachsen der Ohrenhaare! Was Mann nicht alles für die Liebe tut...

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!": Staffelauftakt am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTLzwei.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen und Robert Geiss in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Anzeige

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Die Geissens in Abu Dhabi

Anzeige

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Robert Geiss, Fernsehstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de