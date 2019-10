Nina Bott (41) legt bei der Kindererziehung viel Wert auf Bildung! Der Ex-GZSZ-Star hat bereits drei Kids und liebt seine Mama-Rolle einfach über alles. Während Ninas Erstgeborener Lennox mittlerweile schon ein Teenager und größtenteils eigenständig ist, genießt sie die Zeit mit ihren Kleinsten Luna und Lio in vollen Zügen. Dabei ist der Moderatorin eines besonders wichtig: Regelmäßige Vorlesestunden mit ihren Sprösslingen – da kommt eindeutig ihre Leidenschaft zur Schauspielerei durch!

"Ich bin so eine richtige Vorlesemama. Ich liebe es, die Geschichten so richtig schön vorzutragen. So mit verteilten Rollen und verstellter Stimme und so", verriet die 41-Jährige auf Instagram. Ob beim ins Bett bringen, auf Reisen oder einfach zwischendurch – sie lese ihren Kids jeden Tag etwas vor. Doch der Hamburgerin ist es auch wichtig, ihrem Nachwuchs zu zeigen, dass Hören, Sehen und somit auch Lesen nicht selbstverständlich sind. In einem zu dem Post dazu gehörigen Video erklärt Nina ihrer Tochter Luna daher, was es mit der Gebärdensprache auf sich hat.

Mit ihren drei Sprösslingen ist die Blondine vollends zufrieden. Ein weiteres Kind schloss sie nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Lio definitiv aus. "Ich habe die Schwangerschaft genossen, denn mit 41 Jahren wird es die letzte gewesen sein", sagte sie vor einigen Monaten im Bunte-Interview.

Actionpress/ Wenzel, Georg Nina Bott, Schauspielerin

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren Kindern im September 2019

Instagram / ninabott Nina Bott, Oktober 2019

