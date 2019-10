Sie kann endlich loslassen! Khloe Kardashian trennte sich im Februar von ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (28). Der Basketball-Profi flirtete zuletzt mit Jordyn Woods (22) fremd und besiegelte damit das Liebes-Aus. Für die TV-Blondine war die Zeit nach dem Beziehungsende alles andere als leicht, vor allem weil die beiden eine gemeinsame Tochter verbindet. Nun scheint Khloe aber endlich ihren Seelenfrieden gefunden zu haben: Sie sei an der Situation gewachsen und wolle nicht mehr in der Opfer-Rolle stecken.

"Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Wir machen alle Fehler", verteidigte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin laut Hollywood Life ihren ehemaligen Geliebten. "Ich werde nur leiden, wenn ich an dieser Wut festhalte und in dieser Rolle bleibe. Ich denke nun: 'Okay, das ist mir passiert, aber ich werde nicht daran sterben'", erzählte die 34-Jährige. Auch wenn sie in keiner romantischen Beziehung mehr zu Tristan stehe, sei es ihr sehr wichtig, ihn im Leben ihres Töchterchens True zu haben: "Er hat ihr nie wehgetan. Tristan und True haben ihre eigene Beziehung."

Die Romantik wolle der Reality-Star für sich aber vorerst hinten anstellen. Ihr Baby und ihr eigenes Wohlergehen sollen für sie in Zukunft im Vordergrund stehen: "Ich treffe mich gerade mit niemandem. Ich bin nicht in Eile und brauche auch nicht wirklich mehr als jetzt", beteuerte Khloe glücklich.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Oktober 2019

Getty Images Khloe Kardashian in New York

