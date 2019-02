Wie lange wird Khloe Kardashian (34) wohl noch daran zu knabbern haben? Nachdem Tristan Thompson (27) sie zum wiederholten Male betrogen haben soll, endete dem Vernehmen nach die Beziehung zwischen dem Reality-TV-Star und dem Basketballer. Bisher äußerte sich die Hintergangene nur in Form von kryptischen Social-Media-Posts und hielt sich ansonsten bedeckt. Doch ein Insider will wissen: Khloe geht es den Umständen entsprechend gut.

Wie People jetzt berichtet, habe die ganze Angelegenheit für die Jeans-Designerin auch etwas Positives. "Khloe geht es ganz okay. Sie ist zwar noch wütend, dass es passiert ist, und redet sehr viel darüber. Aber sie scheint nun endlich zu sehen, was andere schon lange gesehen haben – und dass sie immer zu gut zu Tristan war", soll der Informant dem Magazin verraten haben. All die Zeit habe sie versucht, die Familie zusammenzuhalten. Nun wisse sie aber endlich, woran sie ist.

Eine weitere Quelle verriet dem Portal, dass die 34-Jährige dem Sportler zuvor nur wegen des gemeinsamen Kindes verziehen hatte. "Sie war sehr verletzt und hat ihn seitdem auf Abstand gehalten. [...] Sie kann ihm nicht vertrauen und das wusste sie schon seit Langem."

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Khloe Kardashian in Los Angeles

007 / MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

