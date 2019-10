Was für ein Klunker! Cardi B (27) mag es extravagant. Auf ihren Social-Media-Profilen zeigt sie sich immer wieder in pompösen Outfits: Rosa Tüll, exzentrische Animal-Prints und knallenge Latex-Outfits sind keine Seltenheit. Die Rapperin ist nun 27 Jahre alt geworden. Zu dem Anlass durfte sie sich über zahlreiche Geburtstagsgeschenke freuen. Ihr Ehemann Offset (27) griff besonders tief in die Tasche: Er schenkte ihr zwei Ringe im Millionenwert!

Auf ihrer Instagram-Seite ist zu sehen, wie Cardi an ihrem Geburtstag mit zwei Diamantringen auf einem Silbertablett überrascht wird. Laut TMZ hat sich der Rapper schon vor neun Monaten um das Geschenk gekümmert. Die zwei Schmuckstücke besorgte er beim beliebten New Yorker Juwelier Pristine Jewelers, der die Klunker sogar persönlich auslieferte. Beide Ringe sind rundherum mit Diamanten besetzt, einer von ihnen ist zusätzlich mit einem riesigen Brillanten in Herzform versehen. Das Herz ist nach einem berühmten Vorbild entstanden: Form und Größe sind dem "Herz des Ozeans" aus dem Film Titanic nachempfunden.

Die Diamantringe sollen einen Wert von über einer Million Dollar (umgerechnet rund 910.000 Euro) haben. Ein teures Geschenk nach einer turbulenten Vergangenheit, schließlich lief es kürzlich noch eher schlecht zwischen Cardi und dem Migos-Rapper. Im vergangenen Jahr trennten sich die Eltern der kleinen Kulture sogar zeitweise.

