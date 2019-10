Vera Int-Veen (52) ist im deutschen TV ein bekanntes Gesicht! Seit über zwölf Jahren verhilft sie Single-Männern in der kultigen Kuppelshow Schwiegertochter gesucht zum Liebesglück. Doch sie ist nicht nur Moderatorin, sondern auch ein echter Familienmensch. Vor allem zu ihrer Schwester Linda Neumann hat sie ein enges Verhältnis. Und die sieht ihr zwar zum Verwechseln ähnlich, aber beruflich hat sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen: Linda verkauft heiße Dessous.

Auf Instagram postete Vera kürzlich ein Foto mit ihrer Schwester und verlinkte sie als "Lady M Dessous". Folgt man diesem Link, landet man direkt auf dem Profil der gleichnamigen Boutique in Berlin. Seit 2010 ist Linda die Geschäftsführerin – und das hat sie niemand Geringerem als Vera zu verdanken. "Meine Schwester war damals Kundin in dem kleinen Fachgeschäft in Berlin. Die Inhaberin suchte dringend eine Nachfolgerin. Da hat sie gesagt: 'Ich wüsste da jemanden'", erzählte die Unternehmerin in einem Interview mit der Mindener Tageszeitung.

Neben Lady M Dessous leitet sie noch einen weiteren Wäsche-Laden in der deutschen Hauptstadt. Außerdem hat sie im vergangenen Jahr noch ein Geschäft in Minden übernommen. Daher pendelt Linda auch. "Montags bis mittwochs bin ich in Berlin, donnerstags bis samstags in Minden", verriet sie.

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen in Griechenland, September 2019

Anzeige

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen im April 2019 in Altea, Spanien

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Vera Int-Veen bei der Bertelsmann Party 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de