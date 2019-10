Herzogin Kate gibt sich bei ihrer Pakistan-Reise sehr traditionsbewusst! Bereits seit einigen Tagen befindet sich die 37-Jährige mit ihrem Mann Prinz William (37) in dem zentralasiatischen Land. Während ihres Aufenthalts bewies die Royal-Lady schon mehrfach ein gutes Händchen bei der Wahl ihrer Outfits: Sie trug immer wieder traditionelle Kleidung des Landes wie etwa den sogenannten Chitrali-Hut. Nun passte sich die Herzogin (37) von Cambridge erneut modisch an und hüllte sich in ein Kopftuch!

Am Donnerstag besuchten Kate und William die Badshahi Moschee in Lahore. Zu diesem Anlass zog die dreifache Mutter ein türkisfarbenes Gewand an – und wickelte sich ein gleichfarbiges Tuch um den Kopf. Ihre Füße bedeckte sie allerdings nicht, sondern lief barfuß durch das Gotteshaus. Prinz William zeigte sich im Vergleich zu seiner Frau eher in gewohnter Kleidung: Er trug einen hellen Anzug. Die Schuhe zog allerdings auch er aus, um die Moschee zu betreten.

Am selben Tag präsentierte sich Kate bereits in einem anderen traditionellen, pakistanischen Gewand: Während des Besuchs eines SOS-Kinderdorfes und eines Cricket-Events zog sie einen weißen Shalwar Kameez über. Dabei handelt es sich um ein längeres Hemd, das über einer Hose getragen wird.

Getty Images Herzogin Kate mit einem Kopftuch in der Badshahi Moschee in Pakistan, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in der Badshahi Moschee in Pakistan, 2019

Anzeige

SplashNews.com Herzogin Kate im Oktober 2019 in Lahore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de