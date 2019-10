Herzogin Kate (37) macht in Sachen Mode keiner etwas vor! Schon seit Jahren stellt die Frau von Prinz William (37) immer wieder ihre Stilsicherheit unter Beweis – aktuell begeistert die Dreifach-Mutter auf der Pakistan-Royaltour mit ihren Looks. Ob traditionsbewusst oder in Anlehnung an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana (✝36): Kate weiß, was passt. Am vierten Tag ihrer Reise punktete die Herzogin nun erneut mit einer Hommage ans Gastgeberland.

Am Donnerstagmorgen kamen die 37-Jährige und ihr Mann am Flughafen in Lahore an. In der zweitgrößten Stadt Pakistans standen gleich mehrere Punkte auf dem Tagesprogramm: Kate und William besuchten ein SOS-Kinderdorf und nahmen später aktiv an einem Cricket-Event teil. Für die Termine hatte die Herzogin einen weißen, sogenannten Shalwar Kameez ausgesucht – ein traditionelles pakistanisches Gewand mit Schal und längerem, praktisch geschlitzten Hemd, das locker über der Hose getragen wird. Am Flughafen hatte Kate noch nude-farbene Pumps zu dem Look kombiniert, später tauschte sie die Absatzschuhe gegen sportliche Stofftreter ein.

Wesentlich bunter war die Britin am Tag zuvor bei einem Besuch in der Chitral-Region unterwegs. Dort lernten sie und Gatte William hautnah die Kultur der dort lebenden Kalasha kennen: Zur Begrüßung überreichten die Gastgeber dem Royal-Duo farbenfrohe Schals und auffälligen Kopfschmuck.

SplashNews.com Herzogin Kate im Oktober 2019 in Lahore

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Pakistan-Reise im Oktober 2019

SplashNews.com Herzogin Kate beim Volk Kalasha in Pakistan

