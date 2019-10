Herzogin Kate macht es Lady Di nach! Die 37-Jährige und ihr Mann Prinz William (37) reisen aktuell durch Pakistan. Dort besuchten sie nun die Stadt Chitral in der Nähe des Hindukusch-Gebirges. In der gleichen Ortschaft war auch die 1997 verstorbene Prinzessin Diana (✝36) in den 90er Jahren gewesen. Kate erkundete auf ihrer Reise jedoch nicht nur dieselbe Gegend wie ihre Schwiegermutter – sie kleidete sich dabei auch genau wie diese!

Während ihres Aufenthalts im Norden Pakistans trug Kate einen sogenannten Chitrali-Hut. Dabei handelt es sich nach einem Bericht von Daily Mail um eine traditionelle Kopfbedeckung, die typisch für diese Region ist. Auch Prinzessin Diana hatte 1991 bei ihrer Pakistan-Reise einen solchen Hut an! Normalerweise tragen allerdings nur Männer die weiße Kappe mit der schwarzen Feder. Für die beiden Royal-Ladys wurde offenbar eine Ausnahme gemacht: Ihnen soll die Kappe jeweils bei ihrer Ankunft in der Bergregion überreicht worden sein.

Bislang war bei der Reise von Kate und William vor allem der Klimawandel ein zentrales Thema: So besuchten sie beispielsweise den Broghil National Park und wurden dort zum Chiatibo-Gletscher geführt. Dieser soll in den vergangenen Jahren durch die Erderwärmung stark geschmolzen sein.

Getty Images Herzogin Kate mit einem traditionellen Chitrali-Hut in Pakistan, 2019

Anzeige

Getty Images Lady Diana mit der Frau des pakistanischen Cricketspielers Imran Khan, 1996

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Pakistan im Oktober 2019

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kate wie ihre verstorbene Schwiegermutter den traditionellen Chitrali-Hut trug? Ich finde es gut. Ich finde, sie imitiert Diana damit zu sehr. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de