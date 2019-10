Es war eine der überraschendsten Promi-Trennungen des Jahres: Vor wenigen Wochen gab das lesbische Berlin - Tag & Nacht-Powercouple Nathalie Bleicher-Woth (23) und Saskia Beecks (31) sein Liebes-Aus bekannt. Den Schlussstrich hatte offenbar Saskia gezogen, da Nathalie über das Beziehungs-Ende sehr traurig war. Selbst einige Zeit danach gestand sie, dass sie noch Gefühle für ihre Verflossene habe. Das Trübsalblasen gehört nun der Vergangenheit an, wie sie neulich gegenüber Promiflash verriet.

Beim KissCup 2019 in der Berliner Max-Schmeling-Halle deutete Nathalie an: "Ich habe jemanden, mit dem ich schreibe, aber ich möchte das jetzt nicht benennen. Ob das jetzt Freundschaft wird oder mehr, ich habe keine Ahnung." Mehrere gleichzeitig zu daten, käme für die 23-Jährige allerdings nicht infrage: "Ich bin eher so ein Mensch, ich fixiere mich auf eine Person."

Ihre Ex Saskia umschwirren aktuell wilde Dating-Gerüchte. Ihr wurden schon Affären mit TV-Sternchen Jessica Paszka (29) oder Sängerin Linda Teodosiu (28) angedichtet. Laut der Schauspielerin sei an diesen Spekulationen aber nichts dran, beide Ladys seien einfach gute Freundinnen von ihr.

Instagram / nathalie_bw Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Darstellerin

Instagram / saskiabeecks Linda Teodosiu und Saskia Beecks

